Българският национал Ангел Русев спечели златния медал на Европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми, като записа впечатляващ шести триумф в надпреварата. С този успех 24-годишният състезател от Русе се нарежда сред най-големите имена в историята на българските щанги, изравнявайки постижението на Йото Йотов и изпреварвайки легенди като Севдалин Маринов, Янко Русев, Иван Иванов и Асен Златев, пише Gong.

Титлата за Русев в категория до 60 кг дойде след изключително оспорвана и драматична надпревара. Българинът завърши с двубой от 275 кг, като изпревари арменеца Гарник Чолакян, който до последно изглеждаше фаворит за златото.

Решаващ се оказа последният опит на българина в изтласкването. След два неуспешни опита на 155 кг и видимо напрежение, Русев успя да се мобилизира и да вдигне тежестта от третия път, с което си осигури първото място.

Силно представяне направи и другият българин в категорията - Дениз Данев. Той спечели медал в изтласкването с резултат от 151 кг - второто най-добро постижение в дисциплината след това на Русев. Данев записа и успешен опит на 147 кг, но не успя да повтори резултата при следващото си излизане.

В крайното класиране българинът завърши шести с двубой от 266 кг, като също остави отлични впечатления с представянето си.

