Българската състезателка Бояна Костадинова спечели сребърен и бронзов медал в категория до 48 килограма на Европейското първенство по вдигане на тежести.

18-годишната щангистка направи два успешни опита в изхвърлянето – на 74 и 77 кг, но не успя на 79 кг, което би ѝ донесло златния медал. Шампионка в движението стана Джулия Империо с 78 кг, въпреки че допусна две грешки преди успешния си опит.

Със същия резултат от 77 кг завършиха още Катерина Малашчук и Езги Кълъч, но Костадинова получи среброто заради по-ранното си успешно вдигане.

В изтласкването българката записа само един успешен опит - на 92 кг, което ѝ отреди пето място в движението. С общ двубой от 169 кг тя се класира трета и заслужи бронзовото отличие. Европейската титла в двубоя спечели отново Империо със 176 кг, а втора остана Малашчук със 172 кг.

