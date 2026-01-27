Романтика, лукс и снежни върхове — така изглежда последната почивка на българската спортна звезда Карлос Насар и неговата половинка Александра, които предизвикаха истински фурор в социалните мрежи.

Двамата публикуваха серия от впечатляващи снимки, наподобяващи професионална фотосесия на открито, заснета сред заснежените Алпи. Особено внимание привлече Александра, която позира в смела визия — с червен тоалет, голи гръб и рамене и дълбоко деколте, въпреки ниските температури в планината.

Карлос Насар подготвя спектакъл за живота си

Кадрите бързо събраха хиляди реакции и коментари, а последователите не пестят комплименти за стилната визия и очевидната химия между двамата. Снимките изглеждат внимателно режисирани и заснети на фона на внушителни планински пейзажи, което допълнително засилва усещането за лукс и романтика.

Според запознати почивката на Карлос и Александра била във висок клас хотел в близост до популярния курорт Мадона ди Кампильо. Комплексът предлага уединена атмосфера, панорамни гледки към планината, СПА зона, гурме ресторант и персонално обслужване — идеалната формула за няколко романтични нощи далеч от шума.

Макар двамата да не разкриват подробности, кадрите говорят сами — звездната двойка очевидно е решила да се поглези и да съчетае зимната приказка с щипка блясък и стил.

Редактор: Калина Петкова