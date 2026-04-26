Българската звезда Александър Везенков продължава да пише история в европейския баскетбол, след като беше избран за Най-полезен играч (MVP) на Евролигата за сезон 2025/26. Отличието идва след впечатляваща кампания, в която той изведе „Олимпиакос“ до първото място в редовния сезон и демонстрира изключителна индивидуална форма.

Гласуването за наградата включва капитаните и старши треньорите на отборите (70% общо), медии (20%) и фенове (10%). Везенков оглави класацията, изпреварвайки Силвен Франсиско от „Жалгирис“ Каунас и Илайджа Брайънт от „Апоел“ Тел Авив.

Александър Везенков - в идеалния отбор на Евролигата за 2025 г.

Това е второ MVP отличие за българина след триумфа му през сезон 2022/23. С този успех той се нарежда сред малцината играчи с повече от една подобна награда, като повтаря постижението на легендата Тони Паркър, който печели приза през 2004/05 и 2005/06.

През настоящия сезон Везенков завършва със средно 19,4 точки на мач, води в класацията по ефективност (PIR) с 23,1, добавя по 6,6 борби средно и се нарежда сред най-добрите реализатори от средна дистанция. Той записва двуцифрен актив в 33 от 34 участия и преминава границата от 20 точки в 19 срещи, както и четири „дабъл-дабъла“.

С неговия принос „Олимпиакос“ приключва редовния сезон с баланс 26-12, оглавявайки класирането за трети път в последните четири години - доказателство за стабилността и класата на тима.

