"Войната в Иран ще свърши с победата на САЩ и Тръмп. Той е наясно, че вече няма смисъл от преговори и все още има силата да продължава военните действия. Нека кажем, че все още има подкрепата на републиканците в Конгреса и Сената", заяви в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS журналистът Мохамед Халаф.

Следващата седмица той ще представи и новата си книга "Земите на вечните войни“.

Иран предлага нов план за преговори, Тръмп обмисля отговор

"Тръмп се въздържа да удря инфраструктурата, от която зависят хората. Той иска да им спести страданията. Това се вижда в различни нюанси. Ако има удари, те ще бъдат насочени срещу тези, които пречат на подписването на ново споразумение”, допълни още Халаф.

По думите му Иран няма друг избор, освен да приеме всичко, което им предлагат Съединените щати. "Ако те продължават да се опитват да спечелят още време, преди да обявят капитулация, в рамките на 48 часа ще имаме нови удари по бази в страната", допълни той.

Моджтаба Хаменей обяви нов режим за управление на Ормузкия проток

"Председателят на парламента, който ръководеше преговорите с Джей ди Ванс в Исламабад и беше стигнал до споразумение с него. След 21 часа преговори, той получава телефонно обаждане от Иран и му забраняват да преговоря. Той подава оставка при идването му страната и казва, че не разбира защо се оспорва всичко, когато вече войната е загубена. От тогава него го няма", разказа Мохамед Халаф.

