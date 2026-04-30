Лидерът на Ислямската революция аятолах Моджтаба Хаменей заяви, че Ислямската република ще въведе нова правна рамка за управление на Ормузкия проток. По думите му с това ще се постави началото на „нов етап“ в историята на Персийския залив и стратегическия воден път, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

„Ислямската република, признателна за божията благословия да управлява Ормузкия проток, ще осигури сигурността на Персийския залив и ще сложи край на враждебното използване на този воден път“, заяви аятолах Хаменей днес в свое послание по повод Националния ден на Персийския залив.

„Новата правна рамка и системата за управление на Ормузкия проток ще допринесат за благосъстоянието и развитието на всички държави в региона, а икономическите ѝ ползи ще донесат радост на нацията“, добави лидерът.

Аятолах Хаменей определи Персийския залив като несравнима благословия, дарена от всемогъщия Бог на мюсюлманските народи в региона, особено на благородния народ на ислямски Иран. По думите му Персийският залив е нещо повече от обикновен воден басейн - той е оформил част от идентичността и цивилизацията на Иран, служейки както като място за среща на народите, така и като жизненоважна и уникална артерия на световната търговия чрез Ормузкия проток и Оманско море.

„Този стратегически ресурс от векове насам предизвиква алчността на множество злонамерени сили. Историята на множеството нашествия от страна на европейци и американци, несигурността, щетите и многобройните заплахи, които те са отправяли и донесли на държавите в региона отразява само част от злонамерените планове на световните потисници срещу народите на Персийския залив“, се казва в посланието.

„Иранският народ, който има най-дългата брегова линия по Персийския залив, е направил най-големите жертви за своята независимост и за защитата на региона от чужди нашественици: от прогонването на португалците и освобождаването на Ормузкия проток, което вдъхновило обявяването на 30 април за Национален ден на Персийския залив, до борбите срещу нидерландския колониализъм и героичната съпротива срещу британския империализъм“, добави иранският лидер.

Той отбеляза, че Ислямската революция бележи повратна точка "в това многовековно движение за прогонване на надменните сили от Персийския залив". Аятолах Хаменей заяви, че през последните шестдесет дни народите от региона на Персийския залив са станали свидетели на смелата решимост, бдителност и борба на иранските военноморски сили от армията и Корпуса на гвардейците на ислямската революция, заедно с куража и доблестта на жители и младежи от южните части на обичания Иран, в отхвърлянето на чуждото господство.

„Празните американски бази едва могат да гарантират собствената си сигурност, камо ли тази на своите зависими или проамерикански съюзници в района“, подчерта той.

Редактор: Дарина Методиева