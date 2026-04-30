Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп работи за създаването на международна коалиция, чиято цел е възстановяване на свободното корабоплаване в Ормузкия проток, сочи дипломатическа телеграма на Държавния департамент.

Според документа държавният секретар Марко Рубио е одобрил инициатива, наречена „Конструкция за морска свобода“ (КМС), която се разработва съвместно от Държавния департамент и Пентагона. В нея се посочва, че проектът е „критична първа стъпка“ към нова архитектура за морска сигурност след конфликта в Близкия изток и има за цел да гарантира енергийна сигурност и защита на ключови морски маршрути.

Иран предлага край на блокадата на Ормузкия проток срещу запазването на ядрената си програма

„КМС представлява критична първа стъпка в създаването на архитектура за морска сигурност след конфликта в Близкия изток. Тази рамка е от съществено значение за осигуряване на дългосрочна енергийна сигурност, защита на критична морска инфраструктура и поддържане на навигационните права и свободи в жизненоважни морски пътища“, се посочва в телеграмата.

Предвижда се инициативата да има две основни направления - дипломатическо и оперативно. Държавният департамент ще координира политическия диалог между партньорските държави и корабоплавателната индустрия, а Пентагонът чрез Централното командване (СЕНТКОМ) ще следи морския трафик в реално време и ще поддържа комуникация с корабите в региона.

В документа се уточнява още, че САЩ са поискали информацията да бъде споделена с партньорските държави до 1 май, но без включване на страни като Русия, Китай, Беларус и Куба, определени като „противници“.

Участието в коалицията може да включва различни форми - от дипломатическа подкрепа и обмен на информация до санкции или военно присъствие. Вашингтон обаче подчертава, че не се очаква партньорите да прехвърлят военноморски сили от други мисии.

Инициативата идва на фона на напрежение в региона и затруднен трафик през Ормузкия проток - ключов маршрут за световните доставки на петрол и газ.

