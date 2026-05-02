Осъдената иранска Нобелова лауреатка за мир Наргес Мохамади е постъпила по спешност в болница със сърдечна криза, предаде „Ройтерс“, като се позова на съобщение от носещата името ѝ фондация, управлявана от нейното семейство.

Секретарят на Норвежкия Нобелов комитет, който присъди наградата на Мохамади за 2023 г. , по-рано тази седмица изрази загриженост, че състоянието на иранската правозащитничка се влошава, след като е претърпяла сърдечен удар в затвора.

Мохамади, на около 50 години, спечели наградата по време на престоя си в затвора, заради кампанията си за насърчаване на правата на жените и премахване на смъртното наказание в Иран.

Активистката „беше спешно преместена в болница в град Занджан днес след катастрофално влошаване на здравето ѝ, включително два случая на пълна загуба на съзнание и остра сърдечна криза“, се казва в изявление на фондация „Наргес Мохамади“, публикувано днес на уебсайта ѝ.

„Ройтерс“ засега не може да потвърди изнесената в изявлението информация. В съобщението се допълва, че прехвърлянето ѝ в болница е „отчаяна мярка в последния момент“, която може да е твърде закъсняла.

Мохамади беше осъдена на 7 години и половина затвор, съобщи фондацията през февруари - седмици преди САЩ и Израел да започнат войната си срещу Иран. Нобеловият комитет по това време призова Техеран да я освободи незабавно.

Тя беше арестувана през декември, след като осъди смъртта на адвокат Хосроу Аликорди, като според прокуратурата по време на възпоменателната церемония за него е призовала присъстващите „да скандират непристойни лозунги“ и „да нарушават обществения ред“.

Според едноименната фондация вчера сутринта Мохамади е припаднала след дни наред с опасно високо кръвно налягане и силно гадене, като е преместена в затворническия лазарет за спешни интравенозни вливания.

Според семейството ѝ тя е изправена пред „пряка“ заплаха за правото си на живот. „Призоваваме всички обвинения да бъдат незабавно свалени и всички присъди, наложени за нейната мирна дейност в областта на правата на човека, да бъдат безусловно отменени“, допълни то.

Редактор: Ивета Костадинова