Снимка: БГНЕС
Това се е случило по време на помен за адвокат, починал по-рано този месец, съобщиха нейните поддръжници
Иранските сили за сигурност „насилствено“ арестуваха носителката на Нобелова награда за мир за 2023 г. Наргес Мохамади по време на помен за адвокат, починал по-рано този месец, съобщиха нейните поддръжници.
Мохамади, на която беше предоставено временно освобождаване от затвора през декември 2024 г., беше задържана заедно с няколко други активисти по време на церемонията в памет на адвоката Хосров Аликорди, който беше намерен мъртъв в офиса си миналата седмица, съобщи фондацията й в X.
Нобеловата лауреатка за мир Наргес Мохамади започна гладна стачка в затвора
Също в X съпругът на Мохамади, който живее в Париж, Таги Рахмани, съобщи, че тя е била арестувана по време на церемонията в източния град Машхад заедно с друга известна активистка - Сепиде Гхолиан.Редактор: Ивайла Митева
