Иранските сили за сигурност „насилствено“ арестуваха носителката на Нобелова награда за мир за 2023 г. Наргес Мохамади по време на помен за адвокат, починал по-рано този месец, съобщиха нейните поддръжници.

Мохамади, на която беше предоставено временно освобождаване от затвора през декември 2024 г., беше задържана заедно с няколко други активисти по време на церемонията в памет на адвоката Хосров Аликорди, който беше намерен мъртъв в офиса си миналата седмица, съобщи фондацията й в X.

Нобеловата лауреатка за мир Наргес Мохамади започна гладна стачка в затвора

Също в X съпругът на Мохамади, който живее в Париж, Таги Рахмани, съобщи, че тя е била арестувана по време на церемонията в източния град Машхад заедно с друга известна активистка - Сепиде Гхолиан.

Редактор: Ивайла Митева