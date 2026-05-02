Първият интерактивен 3D модел на свлачището в Смолян-Пампорово вече е факт и е създаден изцяло на базата на публично достъпни видеоматериали.

Моделът е разработен от екипа на Националния университетски център за геопространствени изследвания и технологии (НУЦГИТ) към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ като демонстрация на възможностите на съвременните геопространствени технологии за бърз анализ при ограничени първични данни.

Около 5 декара е обхватът на свлачището, затворило пътя Пампорово-Смолян

„При възможност възнамеряваме да извършим детайлно въздушно лазерно сканиране (LiDAR) на засегнатия участък, за да оценим не само мащабите на свлачищния процес, но и наличието на потенциални допълнителни опасности в съседните територии“, посочват от центъра в пост във Facebook.

