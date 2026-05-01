Копривщица и Панагюрище са два града, символ на жаждата за свобода на българите. На 1 май те се превърнаха в своеобразни български столици -150 години след избухването на Априлско въстание. В Копривщица прозвучава изстрелът от първата пушка на гнева срещу поробителя, а в Панагюрище е кулминацията на тържествата, с които си припомняме събитията от Априлската епопея и скланяме глави пред жертвите. За фактите, спомена, уроците и чувството да сме наследници на храбрите въстаници говори и доц. Тодор Чобанов.

Той припомни и друго важно място - Клисура. "Едни от най-героичните събития на Априлското въстание се случват именно там. Неслучайно народната песен е свързана с „пустите клисурци“, които се надигат като един. Това е изключително патриотичен край. Те въстават веднага след копривщенци. Неслучайно патриархът на българската литература Иван Вазов създава своя герой Боримечката именно там, а образът му е вдъхновен от реална историческа личност. Това е Иван -пастир, който не може да чете и пише, но е изключителен патриот и родолюбец", разказа историкът.

150 години по-късно: За идеалите, саможертвата и уроците на Априлското въстание

По думите му именно в Клисура изработват черешовите топчета, които макар да нямат голямо военно значение, имат огромен символичен заряд. "Те отекват в душите на бунтовниците, които са решени на всичко - да загинат достойно и да не сведат повече глава", заяви той.

Той припомни, че днес занем за героизма на загиналите по време на Априлската епопея благодарение на хора като Захари Стоянов и Иван Вазов. "Захари Стоянов е участник в тези събития. Те влагат огромна творческа сила, за да разкажат и предадат на поколенията изключително важния исторически спомен за случилото се. Аз отговорно мога да кажа, че ние днес сме формирани като българи, като модерен народ - свободен, в свободна държава, със свой език и култура, благодарение и на тези събития, които са станали част от нашата идентичност", подчерта Чобанов.

Това не са просто бунтовнически действия, не са само битки с трагичен край. Това е и огромна дипломатическа и политическа победа, каквото всъщност е Априлското въстание. "Но тук говорим и за формирането на съвременната българска идентичност. Началото поставя Паисий Хилендарски със своя вик: „Защо се срамуваш да се наречеш българин?“. Той поставя началото на националното пробуждане. Но кулминацията, когато избликва тази трупана с векове енергия, това чувство на принадлежност към един поробен народ, който вече няма да търпи – това е Априлското въстание", категоричен е историкът.

