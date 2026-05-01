Цитати на Левски, Ботев, Раковски и Райна Княгиня оживяват в дигитална форма

Има дати, които не просто стоят в календара – те горят. Такава е 20 април 1876 г. – денят, в който избухва Априлското въстание. Век и половина по-късно това историческо събитие продължава да е един от най-ярките символи на несломимия стремеж на българския народ към свобода.

През онази пролет България не просто се вдига на бунт - тя проговаря, с глас, който дълго е бил притискан, но никога пречупен. В този глас звучат имената на великите ни революционери, но и на хиляди безименни мъже, жени и деца, които избират свободата, знаейки цената ѝ. Обикновени хора се изправят срещу Османската империя, водени от един блян – да спасят достойнството и независимостта си. Случилото се преди 150 години е доказателство, че един народ може да загуби битка, но да спечели правото си на бъдеще. Че има моменти, в които изборът не е между живот и смърт, а между достойнство и забрава. И ние днес сме тук именно заради този избор. Заради онези, които не дочакаха свободата, но я направиха възможна.

Макар и жестоко потушено, въстанието поставя България на картата на Европа. Саможертвата на въстаниците полага моралните и политическите основи на българското освобождение и проправя пътя към възстановяването на държавността ни. Днес този подвиг остава вечен завет – че свободата не се подарява, а се извоюва с решителност и единство.

А днес се иска да не приемаме неправдата за нещо нормално и да не забравяме, че зад думата „родина“ стоят хора, съдби и жертви. Защото народ, който помни, има бъдеще. А народ, който забравя – губи дори това, което вече е спечелил.

Заветите за свободата винаги ще отекват в някои от най-силните думи, които борците за свобода са изричали и писали по времето, когато са мечтаели само за едно - да преборят поробителите. Вижте някои от най-ярките цитати от великите Васил Левски, Христо Ботев, Георги Раковски и Райна Княгиня, изписани с техните собствени почерци. Тях можем да видим, благодарение на платформата „Писана история”, която ги пресъздава в дигитален вариант. За изработката на шрифтовете са използвани общодостъпни документи, предоставени от Историческия музей в Панагюрище и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

 

ДУМИТЕ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

 

Цитати от Васил Левски

ДУМИТЕ НА ХРИСТО БОТЕВ

 

Цитати на Христо Ботев

ДУМИТЕ НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ

 

Цитати на Георги Раковски

ДУМИТЕ НА РАЙНА КНЯГИНЯ

Цитати от Райна Княгиня

Редактор: Маргарита Стоянчева

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking