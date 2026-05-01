Има дати, които не просто стоят в календара – те горят. Такава е 20 април 1876 г. – денят, в който избухва Априлското въстание. Век и половина по-късно това историческо събитие продължава да е един от най-ярките символи на несломимия стремеж на българския народ към свобода.

През онази пролет България не просто се вдига на бунт - тя проговаря, с глас, който дълго е бил притискан, но никога пречупен. В този глас звучат имената на великите ни революционери, но и на хиляди безименни мъже, жени и деца, които избират свободата, знаейки цената ѝ. Обикновени хора се изправят срещу Османската империя, водени от един блян – да спасят достойнството и независимостта си. Случилото се преди 150 години е доказателство, че един народ може да загуби битка, но да спечели правото си на бъдеще. Че има моменти, в които изборът не е между живот и смърт, а между достойнство и забрава. И ние днес сме тук именно заради този избор. Заради онези, които не дочакаха свободата, но я направиха възможна.

Макар и жестоко потушено, въстанието поставя България на картата на Европа. Саможертвата на въстаниците полага моралните и политическите основи на българското освобождение и проправя пътя към възстановяването на държавността ни. Днес този подвиг остава вечен завет – че свободата не се подарява, а се извоюва с решителност и единство.

А днес се иска да не приемаме неправдата за нещо нормално и да не забравяме, че зад думата „родина“ стоят хора, съдби и жертви. Защото народ, който помни, има бъдеще. А народ, който забравя – губи дори това, което вече е спечелил.

Заветите за свободата винаги ще отекват в някои от най-силните думи, които борците за свобода са изричали и писали по времето, когато са мечтаели само за едно - да преборят поробителите. Вижте някои от най-ярките цитати от великите Васил Левски, Христо Ботев, Георги Раковски и Райна Княгиня, изписани с техните собствени почерци. Тях можем да видим, благодарение на платформата „Писана история” , която ги пресъздава в дигитален вариант. За изработката на шрифтовете са използвани общодостъпни документи, предоставени от Историческия музей в Панагюрище и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

ДУМИТЕ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

ДУМИТЕ НА ХРИСТО БОТЕВ

ДУМИТЕ НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ

ДУМИТЕ НА РАЙНА КНЯГИНЯ

