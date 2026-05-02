Много малко вероятно е свлачище като това между Смолян и Пампорово да се предотврати. Това заяви в предаването „Събуди се” регионалният министър Николай Найденов.

Той обясни, че става въпрос за геоложки и хидрогеоложки проблем. Свлачището е укрепвано преди 20 години.

„Старото укрепване е било с цел да се подпре водата. За мен това не е добър подход. Водата трябва да се отвежда правилно, така че подпорите да не се налага да покриват такава огромна земна маса ”, коментира Найденов.

Около 5 декара е обхватът на свлачището, затворило пътя Пампорово-Смолян

Според него свлачището е толкова голямо, че фактори като един строеж не могат да окажат такова влияние.

„Целите Родопи са особен район по отношение на геологията и хидрогеологията. Непрекъснато се случват такива процеси. Населението в община Смолян и другите общини е свикнало с това”, коментира още Найденов.

Проблем е, че пътят е много важен. Още днес експерти на регионалното министерство отиват на място, за да видят дали не може да се направи обход.

Не е оптимист за бързото възстановяване на пътя. „Минимум 1, а може и 2 години да продължи”, смята Найденов.

Относно втория участък, за който има информации, че е компрометиран, Найденов каза той е ремонтиран и засега няма индикации за проблеми.

