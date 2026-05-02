Жълт код за опасност от слани е обявен в София област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград и Пазарджик.

Въпреки че сме в началото на месец май, времето през последните дни по-скоро ни напомня за края на зимата. В районите над 1000 метра все още има снежна покривка, като дори и днес в планините се очакват снеговалежи.

Днешното утро е доста студено с температури близки до нулата. Най-ниски стойности се отчитат в котловините на Западна България, където показанията на термометрите са дори отрицателни.

През следващите часове облаците над страната ще започнат да се увеличават и първо в Североизточна България, а до вечерта и в останалите райони, се очакват кратки пролетни дъждове. През втората половина на деня на места е възможно и да прегърми.

Все още ще духа умерен вятър, а по Черноморието ще бъде силен североизточен, като показанията на термометрите ще останат ниски. Максималните температури ще достигат от 11–12 °C на североизток до 16–17 °C в западните части. Студено и ветровито ще остане в планините – на 1500 метра температурите ще достигат малко над нулата.

В началото на деня слънцето на много места ще се покаже, но по-късно облаците ще се увеличат и в някои райони ще превали предимно сняг. Във високите части на Стара планина все още има над 2 метра снежна покривка.

И в неделя на отделни места в страната ще има преваляване от дъжд, а умерен и дори силен североизточен вятър ще задържа температурите до около 16–17 °C.

През първите няколко дни от новата седмица ще се радваме на доста слънце, а показанията на термометрите вече ще достигат 20–25 °C.

