България отбеляза тържествено 150 години от избухването на Априлското въстание. Годишнината беше чествана в няколко възрожденски града у нас - Копривщица, Панагюрище, Клисура. Хиляди граждани изпълниха централния площад „20 април“ в Панагюрище, за да наблюдават тържествената церемония. С едноминутно мълчание и падане на колене те почетоха героите, отдали живота си за свободата на България.

В тържествената проверка участва Национална гвардейска част, като в строя застанаха 280 гвардейци. Ритуалът беше командван от майор Николай Стоянов, заместник-командир на Първи гвардейски батальон. Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова прие почетния строй и поздрави гвардейците по случай годишнината, а отговорът „Ура!“ огласи площада. Сред официалните гости беше и председателят на 52-рото Народно събрание Михаела Доцева, за която това бе първо участие в официално събитие от такъв ранг.

150 години по-късно: Духът на въстаниците живее в Панагюрище

"Всеки български град пази в пазвата си древната история на любимото ни отечество. Нашето, българското Панагюрище не е само свободолюбивото сърце на българската революция, то е столицата на въстанала България", подчерта в словото си президентът Илияна Йотова.

"Градове, които станаха символи на изстраданата и безсмъртна българска кауза. Градове, които свързаха имената си с най-важните и решаващи мигове в общата ни съдба. Едно от първите е Панагюрище", добави тя.

"Скъпи панагюрци, само този, който не се е докосвал до вас, само той не знае с какво голямо преклонение, с колко високо вдигнати глави пазите паметта на Априлската епопея, дните на възторг, на свобода, на съзнателна саможертва. Това е българското Априлско въстание – мечта за свобода, за свое отечество, за равноправие, за независимост. Точно по тези улици и мегдани на Панагюрище 1876 г. силно, но много решително се чува гласът на българското възкресение. На възкръсналата традиция на българската държава", посочи още Йотова, цитирана от кореспондентът на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова.

150 години идеал за свобода: България отбелязва годишнината от Априлското въстание

Нека помним и знаем, че не някой друг, а православната вяра победи робството. С тези думи се обърна към панагюрци и гости на града Пловдивският митрополит Николай, който също беше сред официалните гости на тържествената проверка-заря по случай 150-годишнина от избухването на Априлското въстание.

"Нека нашите погледи да се съберат върху този кръст, а сърцата ни да се поклонят пред него. Това, братя и сестри, е напрестолният кръст от църквата в с. Поибрене. Именно този кръст е повел България към нейното Освобождение. С този кръст на това място в град Панагюрище е осветено знамето, ушито от Райна Княгиня, с него е благословена хвърковатата чета на Георги Бенковски", каза той.

По негови думи именно пред този кръст героите са се клели, на него са се молили, него са целували преди битка. "Този кръст е живият свидетел на Априлската епопея. Този кръст е видял предателството. Той е гледал как режат главата на Георги Бенковски. Пред този кръст смъртта се е превърнала в безсмъртие", посочи митрополит Николай.

Той допълни, че подобно на кръста, на който е бил разпнат нашият спасител Иисус Христос, за да възкръсне, така на този кръст е било разпнато въстанието, но е възкръснала България, съобщи кореспондентът на БТА в Пловдив Пресиана Вълканова.

Провежда се общобългарско тържествено събрание по повод 150 години от Априлското въстание

"Навършиха се 150 години от онзи април, който ни научи как се умира за свободата. От онзи април, в който Панагюрище се превърна в сълза в очите на народа ни, която не пада, а свети и осветява най-страшния, но най-скъп български спомен - въстанието от 1876 г. не избра мълчанието, то ни даде глас, с който се научихме да пеем и плачем едновременно. Братя и сестри, стоим днес тук под българското небе в дни на памет", каза кметът на община Панагюрище Желязко Гагов на площад "20 април".

"Днес светът отново се опитва да говори с езика на страха, с войни. Налагат ни да избираме страната на победителя или страната на победения - избор, който не ни носи мир, посочи той. Тук, в България, традициите се ронят като изсъхнало дърво. Чедата ни си тръгват с куфар, по-тежък от корена. Убеден съм, че ще успеем заедно да сътворим нов успешен дом за цялата наша общност, за да дадем нужната грижа на мечтите и децата си", добави Гагов.

