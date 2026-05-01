С тържествено шествие по калдъръмените улици на Панагюрище започнаха честванията по повод 150-годишнината от Априлското въстание. Събитието възстановява пътя на онези смели българи, които преди век и половина дават началото на борбата за свобода.

„Българите тръгнаха като на Възкресение и наистина възкръсна българската държава“, заяви директорът на Историческия музей в града доц. Атанас Шопов в ефира на специалното студио на NOVA „Априлското въстание: 150 години идеал за свобода“.

Шествието беше поведено от духовници и носеше едни от най-ценните реликви на града, сред които и т.нар. „Оборищен кръст“. По думите на Шопов светинята е била с четата на Георги Бенковски, както и на историческото събрание в Оборище, където въстаниците полагат клетва. „Този кръст носи паметта за последните дни на войводата и за саможертвата на всички, които са се борили за свободата“, подчерта той.

България отбелязва 150 години от Априлското въстание

След шествието в църквата Свето Въведение Богородично ще бъде отслужена панихида в памет на загиналите. В специален списък, съставен още през 1876 г. от свещеника Цвятко Георгиев, са записани имената на 546 жертви от Панагюрище. „Това са само разпознатите хора. Жертвите са много повече, защото градът е бил ключов център на въстанието“, посочи Шопов.

Според него духът на предците продължава да живее и в съвременните поколения. „Младите идват в музея като в храм – това е поклонение пред историята“, каза директорът.

Той подчерта, че Панагюрище остава един от символите на българската свобода, а новите експозиции и аудиовизуални инсталации в музея ще продължат да разказват за подвига на въстаниците.

Повече гледайте във видеото.