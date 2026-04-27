По повод 150 години от Априлското въстание в София ще се проведе общобългарско тържествено събрание. Събитието е под патронажа на президента Илияна Йотова.

В патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ Негово Светейшество патриарх Даниил ще отслужи заупокойна молитва за жертвите на въстанието. Представители на академичната общност ще се включат в шествие, водено от държавния глава и патриарха до сградата на БАН.

150 години от Априлското въстание: Истории и разкази за героичното време

Априлското въстание е едно от най-значимите и драматични събития в българската история - връхна точка на националноосвободителната борба срещу Османската империя.

