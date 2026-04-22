Изложбата „150 години от Априлското въстание: истории и разкази за героичното време“ показва знакови за епохата оръжия и непоказвани досега експонати. Гостите на изложбата могат да видят лични вещи, носещи отпечатъка на човешките съдби, както и предмети, свързани с паметта за въстанието. Изложбата може да бъде посетена до края на година в Националния исторически музей.

"Като експозиционен разказ и експонати са включени характерните за периода знамена, оръжия, униформи, но и предмети, които са свързани с някои епохални събития, като Батак. За първи път показваме и възстановихме ятаган, който смятат, че е принадлежал на Бачо Киро. Имаме оръжие на Георги Измирлиев-Македончето", разказва кураторът на изложбата д-р Димитър Василев.

„Два лъва. Една кауза“: Британското посолство организира специална вечер по повод изложба за 150-годишнината от Априлското въстание

Идеята на експозицията не е да покаже фактологичния разказ на въстанието, а да акцентира на всички онези значими в голяма степен, но и малки разкази, които го допълват и изваждат неговата същност.

"Всеки предмет има истории, показани под три или четири ъгъла. Историята показва големия разказ за въстанието, но и показва личния разказ на човека", допълва още д-р Василев.