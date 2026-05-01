Отбелязваме 150 години от Априлското въстание. По традиция кулминацията на честванията е в Копривщица, където проехтява първият изстрел срещу Османската империя. Панагюрище също се превръща в център на честванията, като в продължение на няколко дни градът събира жители и гости с богата програма от шествия, възстановки и тържествени ритуали.

⇒ Копривщица

На площад „20-ти април” в Копривщица ще бъде представена възстановка на епизоди от Априлското въстание - патриотичният сценичен спектакъл „Април 1876 – пламъкът, който не угасва”. Празничната програма ще продължи с концерт спектакъл на ансамбъл „Българе” и концерт на певицата Мелек Ерен. За следващия ден са предвидени прожекция на филм и представяне на книга, посветени на въстанието, както и голям концерт с участието на Деси Добрева, Гвардейския ансамбъл, Елица Камбурова и Тея Джокелова. А в четвъртък вечерта на площада се проведе тържествена заря-проверка с участието на Представителен гвардейски състав.

Кметът на града Мария Тороманова представи акцентите от програмата по повод годишнината от Априлското въстание в ефира на предаването „Твоят ден“. Тя подчерта, че по традиция кулминацията на честванията се провежда именно в града, откъдето е дадено началото на въстанието.

По думите ѝ празничната програма включва редица събития, които пресъздават историческите моменти от 1876 година. „През днешния ден предстои полагане на цветя на гроба на Каблешков. Малко по-късно вече започва същинската програма по тържествата. Като разбира се, акцентът е възстановката, която е най-стара - от 60-та година, и се провежда с ентусиазирани жители на града, плюс членове на клуб „Традиция“, заяви Тороманова.

Тя уточни, че възстановката пресъздава реални събития, предшестващи избухването на въстанието. „Те са се случили се един-два дни преди датата, когато са дошли да заловят Тодор Каблешков и съответно - от избухването на Априлското въстание“, допълни кметът.

„Акцентът на тържествата е дроншоу, което пресъздава накратко Априлската епопея“, посочи Тороманова.

Тя отбеляза и активното участие на учениците от местното училище, които са се включили в образователна игра, посветена на въстанието. „Децата бяха толкова ентусиазирани, че и дъждът не ги спря. Играта беше да търсят неща, които с гатанки да разберат какво трябва да са. И въпреки дъжда, с дъждобраните не се спряха и играха“, разказа тя.

По отношение на туристическия интерес кметът подчерта, че се наблюдава засилване. „Специално за сегашните тържества доста отдавна хотелските места бяха резервирани“, заяви Тороманова.

Честванията в Копривщица продължават и през следващите дни, като се очаква кулминацията да събере множество гости от страната и чужбина, обединени от почитта към едно от най-значимите събития в българската история.

Програмата предвижда официална церемония по поднасяне на венци пред паметниците на революционерите, последвана от мащабна аудио-визуална възстановка на събитията от 1876 г.

В Копривщица се проведе шествие в памет на Тодор Каблешков, което тръгна от центъра на града към гроба му, където граждани поднесоха венци и цветя в знак на признателност към революционера и неговото дело.

Сред участниците в събитията бе и Петя Колева - потомка на известния копривщенски род Каблешкови, която сподели, че присъствието ѝ на това място и в този ден е свързано с дълбоко чувство на гордост и принадлежност.

Тя определи преживяването като „неописуемо“ и подчерта, че най-силното ѝ усещане е гордостта, че е българка. По думите ѝ историческата памет и традициите, съпътствани от възрожденска музика и ритуали, имат силата да обединяват поколенията.

Колева разказа, че дълго време не е осъзнавала напълно връзката си с рода Каблешкови, въпреки че е чувала семейни истории още в тийнейджърските си години. Едва по-късно в живота си тя започва по-задълбочено да изследва родовата история и да търси личен принос към нейното съхраняване.

По думите ѝ поколението на прехода не е обръщало достатъчно внимание на историята, тъй като обществените и социалните промени са отклонявали фокуса от миналото. Въпреки това тя е убедена, че историческото знание остава ключово за формирането на ценности и идентичност.

Относно съвременните примери на саможертва и обществена отдаденост. Колева изрази надежда, че такива личности съществуват и днес, макар да не са достатъчно видими, и подчерта, че именно надеждата е тази, която може да вдъхновява обществото.

Според нея промяната към по-добро започва от малки действия в ежедневието и от осъзнаването на общото благо, а не само на личния интерес. Тя изтъкна, че дори на локално ниво хората могат да допринасят за положителна промяна.

Колева сподели, че именно наследството на рода Каблешков я е мотивирало да създаде сайт, посветен на тяхната история и идеали. Целта ѝ е да направи тази памет по-достъпна и разбираема за младите хора чрез съвременни дигитални средства.

⇒ Панагюрище

В Панагюрище програмата включва литийно шествие, което тръгва от Историческия музей, издигане на националния флаг и панихида. Акцентът на честванията в града е голямата историческа възстановка в 15:00 ч., в която участват около 200 родолюбци от 19 клуба „Традиция” от цялата страна. Сценарият на възстановката пресъздава събитията отпреди 150 години по спомени на съвременници и очевидци, включително момента, в който Райна Княгиня преминава на кон по улиците с ушитото от нея въстаническо знаме. В ролята на знаменоската за 16-а поредна година влиза местна участничка.

Кметът на Панагюрище Желязко Гагов подчерта, че честванията са повод за обединение около паметта на героите, които са били обикновени хора, избрали да извършат велики дела.

⇒ Априлци

В град Априлци акцентът е върху деветдневното съществуване на Новоселската република. Историческият разказ припомня за саможертвата на над 160 души, сред които монахини и свещеници от Новоселския манастир „Света Троица”. В региона е планирана възстановка за 24 май, която да почете паметта на загиналите при потушаването на бунта в този край.