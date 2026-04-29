Конституционният съдия проф. Атанас Семов представи новата си книга, посветена на Априлското въстание, в „Интервюто в Новините на NOVA“. По думите му изданието събира 150 истории, които разказват за героизма и идеализма на участниците, особено в Северна България – регион, чиято роля често остава в сянка.

Книгата не е научен труд, а художествена документалистика, насочена към по-широка аудитория. Целта ѝ е да представи въстанието като общонационално дело, развило се на десетки места в страната, и да покаже мащаба на саможертвата в името на свободата.

„Ако това е безумие, то е най-красивото безумие – саможертвата за отечеството“, коментира той, визирайки решимостта на въстаниците, които въпреки ясното съзнание за военната невъзможност да победят Османската империя, избират да се борят.

Проф. Семов подчерта, че въстанието носи не само героичен заряд, но и модерни политически идеи. По думите му идеологията на Васил Левски и действията на революционерите поставят основите на демократично и републиканско мислене, което по-късно намира израз в Търновската конституция – една от най-демократичните за времето си.

Той изрази увереност, че духът на възрожденците не е изгубен и днес. Многобройните събития в страната, посветени на годишнината, както и участието на млади хора, показват, че историческата памет остава жива. „Отечеството не е просто място – то е дълг“, заяви проф. Семов, като подчерта, че днешните поколения имат отговорността да съхранят и предадат ценностите на свободата, знанието и националното достойнство.

