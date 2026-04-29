Столичната библиотека отбелязва 150 години от Априлското въстание с фотодокументална изложба. Експозицията представя знакови моменти, както и по-малко известни факти около подготовката, избухването и потушаването на въстанието през 1876 г.

Чрез архивни документи, фотографии и ценни книги посетителите могат да проследят едно от най-значимите събития в българската история.

150 години от Априлското въстание: Истории и разкази за героичното време

"Като пазители на паметта, нашата роля е да напомним, че свободата започва първо в умовете, а после на бойното поле", каза директорът на Столичната библиотека д-р Марчела Борисова.

Изложбата ще бъде достъпна до 9 май.

Редактор: Никола Тунев