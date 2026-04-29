-
Проф. Атанас Семов: Априлското въстание е най-красивото безумие на саможертвата за България
-
Проблем с извозването на боклука във Варна
-
Концерт в Министерския съвет по повод 150 години от Априлското въстание (ВИДЕО)
-
Димитър Гърдев: Остават много тежки закони за приемане от следващото Народно събрание
-
Защо поскъпва задължителната застраховка „Гражданска отговорност“
-
Отвориха пътя към хижата на Петрохан (ВИДЕО+СНИМКИ)
Чрез архивни документи, фотографии и ценни книги посетителите ще проследят едно от най-значимите събития в историята ни
Столичната библиотека отбелязва 150 години от Априлското въстание с фотодокументална изложба. Експозицията представя знакови моменти, както и по-малко известни факти около подготовката, избухването и потушаването на въстанието през 1876 г.
150 години от Априлското въстание: Истории и разкази за героичното време
"Като пазители на паметта, нашата роля е да напомним, че свободата започва първо в умовете, а после на бойното поле", каза директорът на Столичната библиотека д-р Марчела Борисова.
Изложбата ще бъде достъпна до 9 май.Редактор: Никола Тунев
Последвайте ни