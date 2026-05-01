България се намира в нова политическа ситуация, а факта, че има избрано пълно мнозинство е възможност пред страната да отключи големите и нужни от години реформи в икономическата сфера, така че да се позволи на стандарта на живот да започне по-бързо и ефективно да настига средните европейски нива. Предаването "Ревизия" предлага специален епизод, посветен на четири големи възможни реформи.

В сфера "Макроикономика" коментира членът на Фискалния съвет Любомир Дацов. В сфера "Регионални дисбаланси" думата има доцентът от Софийския университет Косьо Стойчев. В сфера "Енергетиката" мнението си дава експертът от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов. Накрая, а в сфера "Върховенство на правото" думата има бившият председател на бюджетна комисия Георги Ганев.

Икономика след избори: Дойде ли времето на големите реформи

Макроикономика

"Има съществен проблем с бюджета. Макроикономически и микроикономически. Макро защото нивото на дефицита не отговаря на цикъла и това е презумция за проблем. За 2025 година, която беше стабилна година, максимално размера трябваше да е 0,2% плюс до минус 0,8% дефицит. Защото има таргетиране, прави се по формула. Но така или иначе цифрите показват минус 0,8%, за да е съзвучие. А ние имаме 3,5% дефицит", казва Любомир Дацов.

"Имаме проблем с дълга. Горе-долу има такъв случай, в който не можеш да идеш на пазара и да вземеш, защото не ти вярват. От един момент нагоре е проблем. Ако имаш висок дълг, може да плащаш ниски лихви, има такива случаи. Но е много важно каква е дълговата устойчивост, това е измерение на риска. Когато расте един дълг ти си лош платец, защото не си правиш сметката. Ако вземеш много пъти от приятели, накрая нямаш приятели", допълва още той.

Регионални дисбаланси

"Когато една нация и в нашия случай - със Освобождението, това е крайна необходимост. Да създадем едно голямо селище, което да има мощта да започне да образува районообразуващи функции. Да генерира растеж, да генерира богатство и от него да тръгнат регионални селища. И трябва да признаем, че до към края на 20 век ние постигаме тази система на относителна балансираност", обяснява доц. Косьо Стойчев.

"Ние сме достигнали границата на този централистки модел и е време да се опитаме да деурбанизиране на София първо с нейната периферия. Второ - по подобие на Пловдив да разширим агломерационното развитие, това да се случи при Бургас и при Варна, да се рестартират потенциалните центрове - Русе, Стара Загора и Плевен. И оттам всички градове с по-малък потенциал", казва експертът.

"Благоевград има най-важният катализатор - университети и млади хора. Въпросът е ако този млад завърши там, но не е от там, той има два пъти - да остане или да се върне или да емигрира в София. Това са вариантите. За да стартира този град той трябва да преразгледа ориентацията в картата на регионите. Кои са бизнесите ни и каква е интеграцията им, каква е добавената стойност, какви заплати, какъв процент, справедливо ли е разпределението", обясни доцентът.

Енергетика

"Трите най-големи проблема са високите цени на електроенергията в региона, които са свързани с липсата на достатъчно инвестиции във възобновяеми източници, високата енергийна интензивност и лошите връзки, както и разбира се продължаващата зависимост на региона от руски природен газ. И третото, което е най-големият проблем е финансовото състояние на българската енергетика", обясни Цветомир Николов.

"Най-ниската цена на електроенергията от началото на година е в Испания, поради простата причина, че там има голямо усвояване на възобновяеми източници, което отмества технологията, която определя цената за най-много часове, което намаля общата цена на електроенергията в онзи регион. А в България това е проблем, защото ние имаме голяма зависимост от въглищни централи и газови централи", продължава експертът.

Върховенство на правото

"Има набор от фактори, които влияят на икономическото развитие и един от тях е върховенството на закона. Това, което е известно в икономиката е ограничаващ фактор. Този фактор, който без да е променен ще държи развитието под похлупак. И според мен, според моите анализи, вече някъде към края на миналото десетилетие, преди COVID-19, българската икономика започна да се превръща в ограничаващ фактор. Ако не се поправи, ще расте, но няма да има изпреварващи темпове, пробиване на таван, дори ако стигнем средните нива", заяви Георги Ганев.

Коментарът на водещия​

Дами и господа, в годините, в които се занимавам професионално с икономическа журналистика разбрах някои извечни истини за богатството и една от тях ще споделя с вас сега. Богатството има много врагове - било то личното богатство или националното, те винаги са в конфликт с него - идеологически или практичен, те винаги ще се опитват да го изтласкват и по-скоро да пречат на неговото натрупване, но най-важното - те винаги ще намират оправдание за своите действия.

Едни от най-големите врагове на богатството са изтласкването на конкуренцията, прекаленото преразпределение, рентите и привилегиите, защитата на статуквото, завладените институции, двойната асиметрия, която пораждат, подкрепяйки едни и унищожавайки други. Тези врагове на богатството, които ви изброих, всичко до един виреят в българското политическо и стопанско пространство и именно те са раковите образования, които като в клещи са стиснали икономиката, опитваща се да навакса годините изоставане, които социалистическият режим на стопанска трагедия произведе. Оправданията, с които отказвахме да назовем враговете на богатството, бяха много и разнородни, но винаги като че се заключваха в един основен извод - не можем сами, ние много искаме, но другите не ни дават, не можем да се разберем. Всеки дърпаше на някъде и никога не правеше нищо.

Добрата новина е, че този кататоничен стопиращ камък потъна в морето от гласове след последните избори. Българските избиратели дадоха огромно доверие на един-единствен политически играч и днес той събира в ръцете си такава власт, каквато не е имал никой в последните 20 години. Събирателното оправдание "Не можем сами, макар да искаме" не съществува. Не съществуват и оправдания, с които да продължим да толерираме враговете на богатството в тази страна, съчетала огромен икономически потенциал и много слаб практически опит. Днес ще опитаме да представим четири големи, но постижими икономически реформи в четири области. Вярваме, че отключването на тези промени ще отключи промяната на българската икономика, която най-накрая ще постигне изпреварващ ефект и ще застане там, където й е мястото - сред страните в Европа със средни и по-високи доходи. Всичко, което ще видите днес е възможно. И днес всичко зависи само от нашия избор. А той бе направен.

