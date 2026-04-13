Намира ли се Европа в опасна технологична зависимост от САЩ и какво би се случило, ако тази инфраструктура бъде изключена „с едно решение отвъд океана“? Представете си следния сценарий - американските технологични компании прекратяват услугите си към Европа, водейки до срив в банкирането, здравеопазването, транспорта и държавните системи в рамките на часове.

В първите 4 до 6 часа повечето банки ще спрат онлайн услугите си. Плащанията няма да минават, клиринговите системи ще блокират, а банкоматите няма да работят. Последиците биха обхванали и болнични информационни системи, летища и дори енергийни мрежи, като потенциалните икономически щети само за едно денонощие могат да достигнат между 80 и 150 милиарда евро.

Голямата социална европейска държава: Прекалихме ли?

Експертът Мартин Хулин обясни в ефира на “РеВизия”, че технологичният суверенитет има три ключови измерения - геополитическа независимост, защита на демократичните процеси и развитие на европейски иновационен капацитет. По думите му зависимостта от неевропейски технологии ни прави уязвими към геополитически натиск, включително риск от блокиране на критични услуги или усилване на дезинформацията и манипулация на общественото мнение. “Над 80% от облачните услуги в Европа зависят от американски доставчици”, подчерта той.

Хулин смята, че пълно отделяне от САЩ е нереалистично в краткосрочен план: „Пълно декаплинг за една нощ няма да е възможно, но Европа трябва да започне намаляване на зависимостите чрез инвестиции в ключови технологии като изкуствен интелект, полупроводници и облачна инфраструктура”.

Ядрената енергия: Стратегическата грешка на Европа

Технологичният суверенитет означава контрол върху критичните технологии, европейски данни и собствена устойчива екосистема. Европа разполага с научен потенциал и капитали, но изостава в координацията и финансирането. Ако не се ускори процесът, рисковите сценарии могат да се превърнат в реалност с тежки икономически и политически последици. Технологичният суверенитет не е абстракция, а условие за оцеляване.

