Погрешно е да се сравнява революцията на изкуствения интелект с предишните индустриални революции, защото те са автоматизирали физическия труд във всяка една негова форма, а в момента автоматизираме мисловния труд. Това каза в предаването „Социална мрежа” Доброслав Димитров от БАСКОМ.

„Ускоряването на промените в технологиите е много по-голямо – ако преди са били необходими между 10 и 50 години, в момента се случва за 1-3 години, което предизвиква много по-голямо напрежение между хората”, коментира Димитров.

Много е важно да се гледа на изкуствения интелект като на инструмент, а не като на нещо, което замества хората. Това коментира Георги Първанов от Българската конфедерация по заетостта. По думите му за момента ефектът върху пазара на труда в България е минимален, докато се наблюдават други тенденции в САЩ и Западна Европа, където има оптимизации в IT компаниите.

„Това, което ще се случи в България тази година и следващата, касае позиции като ТРЗ, счетоводство, кол-центрове, както и позиции, свързани с рутинна работа като прехвърляне на данни в таблици, отчети и други. Част от тези професии ще отпаднат, но идеята е човекът да работи паралелно с AI, а не да бъде заменен”, смята Първанов.

Има раздвояване на пазар на труда – има хора, които са много силни, в това което правят и са започнали да прилагат инструментите на изкуствения интелект, но има и голяма група хора, които не могат да си намерят работа, защото отказват да се адаптират към новите тенденции, коментира Доброслав Димитров.

