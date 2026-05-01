Обявиха датата за старт на консултациите с партиите. Президентът ще се срещне с всяка една парламентарно представена формация. Те започват със среща между Илияна Йотова и представители на "Прогресивна България" на 5 май.

След като всички парламентарни групи се срещнат с държавния глава, ще бъде връчен и първият мандат за съставяне на редовно правителство. Той е за коалицията на Румен Радев.

„Консултациите ще започнат още сутринта на 5 май – веднага, щом се прибера от Армения. Ще дам възможност на всеки да каже своето мнение – как ще работи в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет, каква ще бъде законодателната програма и приоритетите”, посочи Йотова.