Пожар изпепели къща във варненския квартал „Виница”. Сигнал за горящата къща е подаден малко преди 18:00 ч. На място са пристигнали два екипа на пожарната.

Огънят е тръгнал от покрива и се е разпространил към втория етаж на постройката, като пожарникарите са предотвратили опасността пламъците да се прехвърлят и към съседните къщи. За щастие няма пострадали.

На този етап се предполага, че става въпрос за късо съединение, но причините са в процес на изясняване.