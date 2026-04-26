Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението стартира информационна кампания за набиране на доброволци от всички общини в региона. Целта е те да бъдат подготвени за ефективна реакция при пожари и извънредни ситуации чрез практически обучения и съвместни тренировки с професионалните екипи.

Кандидатите преминават през специализирани упражнения, които развиват умения за работа в екип и действия в кризисна среда. Акцент се поставя както върху техниката и екипировката, така и върху физическата подготовка.

Доброволецът Калоян Нинов споделя, че интересът му към тази дейност започва още в ученическите години чрез пожароприложния спорт. По думите му в критични ситуации именно хората са най-ценният ресурс, а наличието на повече обучени доброволци е от ключово значение.

От пожарната посочват, че инициативата е част от съвместен проект с Министерство на труда и социалната политика, насочен към повишаване на готовността и оборудването на доброволните формирования преди пожароопасния сезон.

Директорът на дирекцията старши комисар Стоян Стоянов отчита засилен интерес към доброволчеството през последните години. По думите му част от участниците впоследствие избират да продължат развитието си като професионални пожарникари. Пример за това е и Калоян, който вече планира да се посвети на професията и да помага активно на хората в нужда.

