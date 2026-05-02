Археолози откриха най-старата известна дървена конструкция в Замбия, датираща отпреди близо 500 000 години - много преди появата на съвременните хора, съобщава Earth.com, позовавайки се на проучване, публикувано в американското списание „Нейчър“.

Откритията идват от района на водопадите Каламбо, където международен екип от учени от университетите в Ливърпул и Абъристуит е открил добре запазени дървени артефакти, датиращи отпреди поне 476 000 години. Изданието отбелязва, че тези предмети датират от период преди съществуването на вида Хомо сапиенс. Според авторите на изследването, находките включват клин, пръчка за копаене, обработен дървен труп и клон със специален разрез.

Най-значимото откритие е, че някои от дървените елементи са били умишлено подготвени за съединяване, което показва по-сложни умения за обработка на материали, отколкото учените са смятали преди това за тази епоха.

Изданието отбелязва, че откритието оспорва традиционното схващане за каменната ера като период, когато хората са използвали предимно камък. Причината за това пристрастие се крие в запазването на материалите: камъкът трае хилядолетия, докато дървото обикновено се разлага. Поради това до наши дни са оцелели почти изключително каменни инструменти, докато всички дървени оттогава са изчезнали.

Но условията при водопада Калумбо и особено постоянната влага са позволили на дървото да оцелее. Откритието предполага, че ранните хоминиди не само са използвали наличните ресурси, но и са планирали действията си, разбирали са свойствата на материалите и са били способни да строят конструкции с практически цели. Вероятно са строили платформи, подслони или други предмети, които са им помагали да се адаптират към средата си.

Авторите на изследването заключават, че това откритие разширява разбирането ни за технологичните и умствени възможности на древните хора. То показва, че много преди появата на Хомо сапиенс, техните предци вече са били в състояние да модифицират околната среда, за да отговаря на техните нужди, използвайки не само камък, но и дърво.

