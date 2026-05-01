Не може да има никакво съмнение, че Априлското въстание - един абсолютно самостоятелен акт на сравнително малка част от българския народ, предизвиква особеното внимание и окончателното решение Русия да се впусне в поредната си война с Османската империя. Това е българската саможертва. Трябва да кажем днес, точно в тези дни, че тази малка група хора - няколко десетки хиляди българи и българки, буквално изкупуват с кръвта си българската свобода. В това не може да има никакво съмнение. Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA“ историкът и журналист Димитър Стоянович, който е правнук на един от основните дейци на Съединението от 1885 година Иван Стоянович - Аджелето.

Априлското въстание събира обаче няколко хиляди души, които се противопоставят, а много други остават по домовете си. На въпрос кое е било по-страшно за тези „луди глави“ - смъртта или осъзнаването, че са една шепа хора, Стоянович отговори: "На тези въпроси няма лесни отговори. Нямаме право нито морално, нито исторически да обвиняваме онези, които са останали по къщите си, или онези, до които не е стигнала революционната организация. Не е лесно да зачеркнеш всичко. Нямаме право да съдим хората, които са се страхували за децата си, за близките си, за възрастните си родители. За ужаса, който предстои".

Но беше категоричен, че онези, които организират въстанието - включително Левски преди това, и Ботев след това, са били с ясното съзнание, че смъртта е почти сигурна. "Те влизат в този голям исторически разказ със съзнанието, че отиват на саможертва. Те имат почти месианска задача - чрез собствената си жертва да изкупят греховете на общността, за да може да възкръсне това, което днес наричаме българска държава", обясни Стоянович.

Прозорливостта на тези момчета от 1875–1876 г. е в това, че разбират - сами не могат да победят една гигантска империя на бойното поле, но могат да направят така, че цяла Европа да разбере, че българите са готови за свободата си и заслужават помощ, подчерта той.

