Нов живот за старите асансьори. Промени във втората национална програма за саниране ще позволят ремонта или цялостната подмяна на асансьорите. Обследването ще става още преди да започне обновяването на одобрените по проекта сгради.

"Предвиждаше се да се направи саниране, подготвихме документи, но някои хора бяха против, с оглед на това, че трябва да се изнесат топломерителните уреди на стълбището, което щеше да им докара допълнителни разходи за ремонт вътре в блока”, разказва пенсионерът Йоси Йосифов.

Втората фаза в програмата ще позволи ремонт или цялостна подмяна на асансьора при саниране на сградата.

"Естествено най-честите проблеми са технически. Като цяло фирмите за абонамент и сервиз реагират, когато има такива проблеми”, казва управителят на Националната асоциация на домоуправителите в България Мартин Димитров.

Оценка на състоянието на асансьора ще се прави още преди да започне саниране на сградата. Ще се вземе предвид класа на енергийна ефективност и където е възможно, ще се търси възможност за захранване и с фотоволтаици. Най- старите съоръжения ще се подменят с нови по програмата.

"Тя е един постоянен ангажимент вече на българските правителства оттук насетне, защото Европейска директива ни задължи да приемем национален план за Сградното обновление до 2050 година, с което държавата се самозадължи. Директивата го постави като критерий 60% от Сградния фонд да бъде сградно обновен”, каза заместник-министър на регионалното развитие и благоустройство Дора Янкова.

България изостава спрямо другите държави-членки и заради това всяка година ще трябва да се обновява около 3 процента от сградния фонд.

"Мисля, че е разумно това, което го видяхме като критерии в рамките на една година. Ако има едно добро планиране и застъпване, около 600 до 1000 сгради могат да бъдат организирани да бъдат сградно обновени”, допълни още Янкова.

До 2029 година по програмата ще бъдат отпуснати над милиард и 300 милиона евро.

Стажант-репортер: Ивайла Върбанова

Редактор: Никола Тунев