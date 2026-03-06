За некачествено изпълнение на саниране алармират зрители на NOVA от Велико Търново. Жители на два жилищни блока твърдят, че са оставени без тераси и климатици, а покривът им тече. Ситуацията била без промяна вече четири месеца.

Сигналът е подаден и в Община Велико Търново, а санирането започнало в началото на декември. Цветанка, която е жител на един от блоковете, разказа в ефира на „Здравей, България”, че проблемите започнали още в самото начало. Като пример тя посочи, че за ремонта са ползвани партидите за ток и вода на хората от апартаментите. Терасите били направени некачествено, след което били ремонтирани отново. Поправката на покрива не била довършена. Друг жител сподели, че вътрешната изолация на апартамента вече е компрометирана заради появилите се течове.

„Превърнахме се в следователи – какво и как се прави”, оплака се Цветанка.

Архитект Николай Миладинов от Община Велико Търново, който ръководи проекта от страна на местните власти, обясни, че има подадени жалби. Той посочи, че Общината държи постоянна връзка с фирмата изпълнител.

Техническият ръководител на обекта обясни, че стартът на санирането се забавил, зимата била с много валежи и ниски температури и работниците нямало как да бъдат на терен. Той посочи, че е в постоянен контакт с жителите на блока.

