Собственици на сгради в Малко Търново, в които се извършва работа по програмата за енергийна ефективност, се оплакват от течащи покриви и месеци наред спиране на работата от страна на строителните фирми.

Жители на градчето казват, че апартаментите им са в окаяно състояние, след като ремонтните дейности започнали. Имало изключително много щети - паднали тавани, течащи покриви, паднали мазилки, сложена по думите им стара дограма.

Самият кмет на община Малко Търново нарече ремонтните работи „гримиране, а не саниране”.

Цвятко Карагьозов е един от собствениците на апартамент в одобрените за саниране сгради. Очаквал процесът по обновяване да донесе ползи на семейството му. Сега обаче показва щети от влага по тавана и стените.

Документите били подадени през 2023 г, а реалната работа започнала през юни месец миналата година.От 16 сгради по програмата за саниране били одобрени едва 7, а собствениците платили част от сумата.



„От 2023-а до 2025-а бяха минали 2 години, цените бяха коренно различни. Ние поискахме индексиране на договорите. От регионалното министерство не се съгласиха. Явиха се на места 1 или 2 фирми, които спечелиха. Подписахме договори, започнаха работата. Трябваше да се плати авансът и междинното плащане, но парите от страна на Министерството на финансите не постъпваха повече от 6 месеца”, обясни кметът на Малко Търново Илиян Янчев.

Затова работата спряла за месеци и била възстановена в началото на зимата.



Блокът пада, смята Георги Димитров, собственик на апартамент в блок, който се санира. „Четири месеца правят покрива и още не са го направили”, казва Димитров.



Недоволните собственици посочват и представител на фирмата. Той обаче отрича да носи отговорност. Казва, че не се работи от 12 декември защото е зима.

„Това не е саниране, това е гримиране. Ние и други блокове сме санирали и знаем как се прави”, казва кметът. Признава обаче, че цените са от 2023 г. и не отговарят на днешните. „Колкото е виновна фирмата, толкова е виновна и държавата, но най-ощетени са хората”, признава Янчев.

