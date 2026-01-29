България ще получи всички средства по Плана за възстановяване и устойчивост за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, заявиха в сряда от МРРБ.

„По ПВУ държавата беше договорила 1,4 милиарда лева. Това означава, че до юни тази година тези средства трябваше да бъдат възстановени. Когато през 2025 година започнахме да работим активно по тези проекти - успяхме да разберем, че общините, които са водещите партньори, имат готовност да изпълнят 585 проекта. Сега те остават на оперативно ръководене в МРРБ и ние гарантираме, че ще приключат". Това обясни в „Пресечна точка” заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова.

По думите ѝ до момента напълно изпълнени са 11 на сто от проектите. "25% от сумата вече е платена и постоянно се изпълняват проекти, които вървят към довършване. Реално имаме 7 месеца, за да отчетем средствата по тази програма, която е по правилата на ПВУ", посочи Янкова.

Дора Янкова: До 2029 г. има осигурен финансов ресурс на 100% за саниране

Тя подчерта, че средствата, които сме можели да загубим - кабинетът, със санкцията на Европейската комисия, ги е прехвърлил към Българската банка за развитие. "Става въпрос за 177 проекта по етап 1 и 285 проекта по етап 2. Хората, които са събирали 20% за съфинансиране, вече имат проекти със 100% финансиране от ПВУ, но с проект към ББР. Дава се по-дълъг срок за избор на изпълнители, за по-строг контрол и ръководство на самите проекти, които трябва да бъдат изпълнени до 2029 г.", посочи зам.-министърът.

Янкова беше категорична, че събираното 20-процентно съфинансиране трябва да се върне на хората.

ББР ще подкрепя общините за капиталови инвестиции и енергийна ефективност

Заместник-министърът изтъкна, че до 2029 г. ще има постоянен гарантиран финансов ресурс за енергийна ефективност на сградите. "Дългосрочният план обхваща периода до 2050 г., съгласно директивите на Европейския съюз. Целта е всички жилищни сгради в България да бъдат енергийно ефективни. Изготвихме национален план с експерти и междуведомствена група и сме една от осемте държави, които го представиха в Европейската комисия - втори след Финландия", заяви тя.

