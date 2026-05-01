Срутване е било регистрирано в района на скалния феномен Столо в Понор планина, съобщават от туристическо дружество “Понория”. Всяко посещение на мястото трябва да е с особено внимание, а ходенето по скалите е препоръчително да се избягва, съветват от дружеството.

Столо е огромно срутище, резултат от земните сили хилядолетия назад във времето. Популярна природна забележителност в Понор планина в околностите на селата Брезе и Добравица.

Скалният феномен „Столо” е обявен за природна забележителност

Поглед отгоре разкрива удивителния резултат от мощните геоложки процеси - сякаш някой прецизно е нарязал каменния масив вертикално, оформяйки парчета, готови всеки момент да се сринат. Земята пропада с поне 150 метра.