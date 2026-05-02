Топката е в полето на САЩ, заяви Казем Гарибабади
„Топката е в полето на САЩ”, каза днес иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади, цитиран от „Франс прес”. Той обяви, че Техеран е готов както за преговори, така и за възобновяване на войната.
„Иран представи своя план на посредничещия Пакистан с цел трайно прекратяване на наложената ни война и сега топката е в полето на САЩ, които трябва да изберат между пътя на дипломацията или продължаването на конфронтационния подход”, обобщи Гарибабади, говорейки пред посланиците и другите ръководители на дипломатически мисии в иранската столица.
Той подчерта, че Иран, за да гарантира националните си интереси и сигурност, е готов и за двата варианта.
Редактор: Ивета Костадинова
