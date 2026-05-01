Хубаво е, че зимно-пролетният период е с добро количество валежи, защото се попълниха изтънелите през последните години водни запаси. Това коментира в предаването „Денят на живо” проф. Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите към БАН.

По думите му на всички планини у нас е имало добро снежно запасяване. „Рекорд беше отбелязан на връх Ботев по дебелина на снежната покривка”, допълни климатологът. Той изрази надежда лятото да не е твърде горещо, за да не „изяде” този запас.

„Кражбата на облаци” в Близкия изток е конспиративна хипотеза, заяви проф. Гачев и допълни, че научно няма обоснован аргумент в полза на това твърдение. По думите му валежът в Близкия изток е част от глобалната атмосферна циркулация.

