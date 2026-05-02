Вашингтон предупреди европейските съюзници да очакват значителни забавяния на доставките на американски оръжия. Съобщението е изпратено до Великобритания, Полша, Литва и Естония. Тези държави купуват американско оръжие и го доставят в Украйна.

Пентагонът предупреждава за забавяния на няколко ракетни системи, заради опасения дали запасите са достатъчни. В Иран бяха използвани толкова много, че не е ясно дали разполагат с оръжия, за да спрат Китай в евентуален конфликт за Тайван.

Русия изстреля над 400 дрона при дневна масирана атака срещу Украйна

Забавянето на доставките включва ракети за установките "Хаймарс" и "Насамс", които Украйна използва във войната.

