"Най-голямата опасност пред „Прогресивна България” е ако не успеят да намерят правилен отговор на въпросите, които хората поставят. Това са въпросите по отношение на олигархията, кражбите, икономическото развитие, културата, земеделието. Решението на всеки един от тези проблеми, би довел до освобождаване на голяма политическа енергия, което ще им помогне”, каза в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS журналистът Васил Василев.

"Ако се смята за важно от историческа гледна точка, че "Прогресивна България" има такова мнозинство, което при всички очаквания ще се задържи, защото няма коалиционни споразумения които да доведат до разцепление, може да се окаже значимо събитие”, каза още той.

Проф. Искра Баева вижда много паралели между победата на Радев и ситуацията през 1997 г.

"България трябва да си стъпи на краката. Това означава равновесие на бюджета, подобряване на положението на хората, които изнемогват, следване на външна политика, която да съответства на националните ни интереси", каза още журналистът, който е бил част от инициативния комитет за издигането на Румен Радев за президент.

По думите му има много неща, които финансовият и икономическият министър трябва да поемат. "Трябва да се спре изтичането на средства от бюджета, да се удари и по сивата икономика. В момента над милион души работят в сивата икономика. Това е огромен ресурс, който не е използван”, допълни той.

