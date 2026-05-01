Липсата на работна ръка е проблем номер едно за туризма на прага на новия летен сезон, алармират от бранша. В резултат на това търсенето на работници от трети страни като Индия и Филипините расте. Само за първите 3 месеца на годината са издадени 12 000 разрешителни за работа у нас. За сравнение през цялата 2025 г. те са около 24 000 броя.

Българските кадри са с приоритет, казват хотелиери. Такива обаче все по-трудно се намират в последните години. Това е и причината да се търсят работници от все по-екзотични държави, като например Индонезия или Непал. Там обаче работодателите се сблъскват с административни трудности и дълги срокове.

Това лято един от хотелите в Св. Св. Константин и Елена ще наеме над 20 работници от чужбина, за да може да работи на пълни обороти. За сервитьори, камериерки и помощници в кухнята ще се разчита основно на кадри от Украйна.

Стела Боева, която е маркетинг мениджър на хотела, каза, че тази година около 90% от персонала, който ще бъде нает, е работил там и миналата година. „Това са подготвени хора, познават обекта и става много лесен преходът по назначаване и започване на работа”, допълва тя.

За много други хотели обаче помощната ръка ще дойде от трети страни и според фирмите посредници хиляди чуждестранни работници чакат визи, за да дойдат да работят у нас. „Нашите партньори от трети държави намират конкретните кандидати за броени дни, но на институциите ни, от друга страна, са им необходими няколко месеца да издадат разрешение за работа. Тук говорим за легална трудова миграция, не за бежанци. За хора, които идват с документи, за да отговорят на нуждите на бизнеса”, казва Иван Божков от агенция за подбор на персонал.

Българският работник винаги е за предпочитане, категорични са хотелиери, а вносът на кадри може да е само временно решение. Затова и призивът към държавата е за връщане на професионалното образование.

Хотелиерът Атанас Карагеоргиев казва, че за да работи човек като готвач в кухня, той трябва да знае как се готви и да познава технологичния процес. „Ако разчитаме на тези гимназии, които уж имат някаква насоченост, ние само възпроизвеждаме безработица, защото те не са обучени” коментира той.

Браншът очаква труден, но успешен сезон, а към момента ръстът на ранните резервации е 3% в сравнение с миналата година.