Ръст на резервациите от чужбина и прогноза за силен летен сезон направи служебният министър на туризма Ирена Георгиева.

Съвсем скоро страната ни за пръв път ще бъде домакин на Джиро д’Италия - едно от най-престижните колоездачни състезания в света. Събитието има близо 800 милиона зрители в целия свят, затова България планира да се представи като дестинация с богата култура, съхранена природа и интересна кухня.

„Откриването на летния сезон ще съвпадне с откриването на Джиро д’Италия. Разчитаме на вътрешния туризъм и на гостите от чужбина”, коментира Георгиева.

Тя припомни, че Джиро д’Италия стартира от морето и продължава през Велико Търново, Пловдив и София. Това, според Георгиева, е възможност да промотираме освен морския туризъм и този във вътрешността на страната.

Министерството на туризма организира днес работна среща в София с представители на дипломатическия корпус и медии. На нея беше отчетено, че зимният сезон 2025/2026 се характеризира със стабилен интерес от международните пазари. България затвърждава позициите си като конкурентна и достъпна дестинация в Европа. През 2026 г. спрямо 2019 г. има ръст на нощувките с 28,5%, сочат още данните на Министерството на туризма. Съществен принос за положителните резултати имат стратегическото сътрудничество с водещи международни компании и активна маркетингова политика.

В своето изказване служебният министър на туризма акцентира и върху засиленото международно присъствие на страната. Министерството на туризма има над 20 участия в туристически изложения, предвидени през 2026 г.

От изказването стана ясно още, че по отношение на летния сезон през 2026 г. се очаква умерен устойчив ръст на туристите от Великобритания, Германия, Полша и Чехия, както и засилен интерес към семейните ваканции и пакетните пътувания.

В рамките на събитието беше представен и стратегическият документ „Tourism Doing Business – Investing in Bulgaria“ на Министерството на туризма, разработен съвместно с UN Tourism, който очертава възможностите за инвестиции в сектора, а целта му е да осигури прозрачност и предвидимост за инвеститорите, представяйки дестинацията като страна, която предлага стабилна икономическа среда, конкурентни условия и огромен потенциал за развитие. Инициативата е пример за институционална приемственост и последователност в политиките, като е стартирана в предходен управленски мандат и надградена в настоящия, заявяват от Министерството на туризма. Това гарантира устойчивост на стратегическите приоритети в сектора и яснота в дългосрочната визия за развитието на туризма в България.

„Най-важното постижение е запазеното доверие – от страна на туристите, инвеститорите и на нашите партньори“, заключи Ирена Георгиева.

Редактор: Ина Григорова