В рубриката „Предизвиквам те” Деси Жаблянова ни среща със колоездачката Ивана Тонкова, лице на колоездачната обиколка Джиро д’Италия в България.

Още като дете има страст към колоезденето, усещайки състезателния дух. Днес тя е професионален спортист с много отличия и е помощник-треньор на деца.

Остават броени дни до началото на най-грандиозното спортно събитие у нас - Джиро д’Италия

Двете говорят за усещането да бъдеш сред най-добрите и защо избира колоезденето още от малка. Колко е най-дългата ѝ тренировка, как минават етапите на едно състезание и какво стои зад победата? Тя разкрива и кой е един от най-големите ѝ идоли в колоезденето при жените.

На финала Ивана Тонкова приема нестандартно предизвикателство извън колоезденето. Тя демонстрира уменията си в художествената гимнастика, изпълнявайки елементи с въртене на обръч и хвърляне на топка.

