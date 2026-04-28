След броени дни - между 8 и 10 май - към България ще бъде отправен огромен световен интерес заради домакинството на едно от най-престижните спортния събития в света - Джиро д’Италия. Състезанието по колоездене е гледано от стотици милиони зрители по целия свят.

Стартът у нас ще се проведе в три етапа, като трасето ще премине през ключови градове и емблематични места. Събитието има и сериозен рекламен ефект – очаква се да достигне до над 700 милиона зрители в близо 200 държави, а на 10 май големият финал ще бъде в София.

За първи път в София ще бъде затворено „Цариградско шосе”, а организаторите сравняват събитието с мащаба на Формула 1.

Започна обратното броене до началото Джиро д‘Италия в България

Столичният кмет Васил Терзиев разказа, че идеята за Джиро д’Италия тръгнала от един общински съветник, както и човек от администрацията. Двамата го убедили, че събитието е уникално и ще е страхотна маркетингова стратегия, след което последвала и среща с организаторите в Италия. Терзиев отправи и специални благодарности към министрите Димитър Илиев и Иван Пешев.

Очакват се 184 състезатели от 23 отбора и хиляди туристи. „Важни за страната ни за местата, на които ще се проведе състезанието, вече се пишат хубави статии от журналисти и се надявам, че с времето стотици хиляди ще дойдат да посетят страната ни. Това събитие е комбинация от спорт и скорост. Ще има много изпреварвания, размествания в таблицата и ще бъде много интересно. Финалът ще бъде при стария парламент”, добави кметът на София.

Цялото платно по „Цариградско шосе” ще бъде за зрители, входът е свободен, ще има и много културни събития около състезанието.

