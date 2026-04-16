Започна обратното броене до началото на трите етапа от Джиро д‘Италия, на които България ще бъде домакин. Официалният старт, наречен „Гранде Партенца“, ще бъде в Несебър на 8-и май.

Пред катедралния храм „Свети Александър Невски“ в София се намира специалният часовник, който отброява времето до старта на Джирото. Той беше открит на церемония по-рано днес. Така нареченият „Тудор тотем“ ще остане на площада, за да напомня на софиянци за предстоящото голямо спортно събитие.

Колоездачите ще преминат през Бургас, Велико Търново, Пловдив и ще завършат своя тур в София на площада пред катедралния храм. Първият етап е от Несебър до Бургас и е с дължина 156 километра.

Продължават ремонтните дейности по трасето на Джиро д’Италия в София

„Хората ще видят най-вече красотите на Черноморието. Розовото ще бъде един интересен акцент, не само заради битката за розовата фланелка, но и преминаването покрай Атанасовското езеро, което е едно от двете уникални езера в Европа с розов цвят”, каза журналистът Симеон Кючуков.



Вторият етап е от Бургас до Велико Търново. Колоната ще премине през Стара планина – Вратник, Бяла, Лясковския манастир, което е едно ново, сравнително непознато изкачване дори за колоездачите в България, каза още Кючуков.



Третият и последен етап, на който България е домакин, е от Пловдив до София, като колоездачите ще навлязат в столицата през бул. „Самоковско шосе“, където ремонтът на настилката все още продължава.



Паралелно с това се ремонтират и участъци от бул. „Цариградско шосе“. Димитър Петров, общински съветник в СОС каза, че се запълват дупки от експлоатация и ще бъдат покрити по-опасните участъци за шосейното колоездене. Булевардът ще бъде затворено за девет часа на 10-и май от 12:00 до 21:00, като ще има различни активности в лентата за Пловдив, която ще бъде отворена за публика.

Джиро д’Италия – „пътуваща реклама“ с фокус върху българското културно наследство (СНИМКИ)

Финалът ще е на площад „Св. Александър Невски”. Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев каза, че България не е била домакин на толкова голямо международно спортно събитие и, че в годините е доказано, че Джирото носи след себе си огромен туристически поток.

Валерио Бианко, организатор на събитието, каза, че са много впечатлени от организацията и от държавата. „Колоезденето е спорт, който обединява, а България е идеална за тази цял, защото обединява различни култури и традиции”, допълни Бианко.

Джиро д‘Италия привлича повече от 700 милиона телевизионни зрители всяка година от над 200 държави.