Григор Димитров пропуска Мастърс турнира в Рим. Българинът трябваше да играе квалификации в италианската столица, но отказал участие.

Тази седмица първата ни ракета претърпя поредно разочарование - този път при завръщането си в турнирите от сериите Чалънджър. В Екс-ан-Прованс, Франция той отстъпи на 312-ия в световната ранглиста Пол Мартин Тифон в два сета.

Григор Димитров изпадна от топ 100 за първи път от 2012 г.

Григор ще насочи вниманието си към нов Чалънджър - в Бордо, където трябва да се включи от 12 май с "уайлд кард".

След това 34-годишният хасковлия ще участва в квалификациите на Ролан Гарос след пропадането си в ранглистата на ATP.

