Как изглеждали типичните облекла за въстаниците и висшите османски служители
Копривщица отново се превърна в сцена на историята, където миналото оживява чрез възстановките на Априлското въстание. Сред най-отдадените участници са Донко Мрънков и Пепо Маринов – хора, които от години пресъздават събитията и пазят паметта за героизма на българите.
Донко Мрънков влиза в ролята на въстаник и разказва, че типичното облекло включва ботуши, клин, куртка, шапка и колан – селяха, предназначен за носене на оръжие. „Без оръжие не може – нито война, нито каквото и да било се прави“, подчерта той.
От своя страна Пепо Маринов пресъздава образа на мюдюрин – висш османски служител, началник на града и на тайната полиция. Неговият костюм е впечатляващ – богато украсен мундир, сабя, пищов, панталони и фес. „Ролята изисква да познаваш всички хора в града и да влезеш напълно в образа“, обясни Маринов.
И двамата участват във възстановките от десетилетия. Мрънков започва едва 10-годишен – като дете, което тича пред конете и предупреждава, че „турците идват“. Днес, след повече от 40 години участие, той е преминал през почти всички ключови роли. „С времето идват и новите образи – след години вероятно ще играем и чорбаджии“, казва той.
Пепо Маринов също има над 25 години опит, като остава верен на една и съща роля. Според него детайлите са от изключително значение – от шарените османски дрехи до характерните украшения като нанизите, често със златни елементи.
И за двамата най-силният мотив да се връщат всяка година е емоцията. „Възторгът е огромен, но и отговорността е голяма – всичко трябва да бъде максимално автентично“, споделиха те.
