Историческият дух завладя учениците от СУ „Любен Каравелов“ в Копривщица, които се включиха в интерактивна игра за издирване на артефакти, свързани с Априлското въстание. Инициативата съчета образователен елемент с приключенски дух, като предизвика децата да опознаят миналото по един различен и вълнуващ начин.

Началото на играта бе поставено със сканиране на специален QR-код, който разкриваше гатанка. След като я разгадаят, участниците получаваха насоки какво точно трябва да открият. Сред задачите бяха намирането на гроба на Тодор Каблешков, неговата статуя и сградата на старото училище - емблематични места, свързани с историята на Копривщица.

Отбелязваме 150 години от Априлското въстание

Някои отбори се справиха впечатляващо бързо. Един от тях успя да открие всички обекти само за 8 минути и 50 секунди, въпреки че разполагаха с няколко часа. Други участници също показаха добра ориентация и познания, като споделиха, че задачите са били „горе-долу лесни“.

В разговор с учениците стана ясно, че играта не само ги е забавлявала, но и е провокирала интереса им към историята. На въпрос какво знаят за въстанието, ученик подчерта значението на историческата памет: „Когато знаем историята, можем да мислим и за бъдещето.“

Състезанието завърши с тест, чрез който децата демонстрираха наученото за Априлското въстание. Макар и различни в отговорите си, всички участници бяха единодушни в едно - че е важно да помним историята. Събитието приключи с аплодисменти и усмивки, а ентусиазмът на учениците показа, че подобни инициативи имат силата да вдъхновяват и образоват едновременно.

ВСИЧКО ЗА ЧЕСТВАНИЯТА НА 150-АТАТА ГОДИШНИНА ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова