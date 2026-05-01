Омбудсманът Велислава Делчева сигнализира за зачестили случаи на измами при покупка на употребявани автомобили, внесени от чужбина. По този повод тя се е обърнала към служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев с искане за информация относно предприетите мерки за превенция и ограничаване на практиката, която засяга множество български граждани.

Повод за реакцията са многобройни жалби до институцията, които очертават повтарящ се и системен проблем. Граждани закупуват моторни превозни средства с изрядна регистрация, които към момента на сделката не фигурират като издирвани. Впоследствие обаче се установява, че автомобилите са обявени за откраднати в международни или национални бази данни. В резултат на това МВР ги изземва, а купувачите остават без автомобил и без вложените средства.

Данните на Министерството на вътрешните работи показват значителния мащаб на проблема. През 2025 г. в България са установени 786 автомобила, обявени за международно издирване чрез Шенгенската информационна система и Интерпол. Най-голям брой сигнали са постъпили от Германия (193) и Нидерландия (120). От тях 269 превозни средства вече са върнати на държавите, които са ги обявили за издирване.

Само от началото на 2026 г. са задържани още 113 автомобила, като голяма част от тях са били обект на лизингови или наемни договори в чужбина.

Анализът на случаите разкрива повтарящ се модел: автомобили, взети на лизинг или под наем, престават да бъдат изплащани, след което се обявяват за издирване, но междувременно са продадени на територията на България. Новите собственици ги придобиват без да са наясно с реалния им статус и впоследствие търпят сериозни финансови загуби.

В тази връзка омбудсманът призовава гражданите към повишено внимание при покупка на автомобили втора употреба. Препоръчва се сделките да се извършват основно с доказани търговци с добра репутация, като се избягват оферти на подозрително ниски цени.

Важно условие е в договорите да бъде посочвана реалната стойност на сделката, което би позволило по-ефективна защита при възникване на спор. Омбудсманът подчертава и необходимостта от предварителна проверка в структурите на МВР дали автомобилът е обявен за издирване, както и стриктна проверка на всички оригинални документи за произход и регистрация.

Особено значение има и проверката по VIN номер чрез официалните представителства на съответната марка, с цел установяване на пълната история на автомобила, включително дали е бил обект на лизинг или наем. Повишено внимание се препоръчва при автомобили, внесени от Германия и Нидерландия, откъдето идва най-голямата част от сигналите. Не се препоръчват и авансови плащания преди окончателното приключване на всички проверки.

Редактор: Цветина Петкова