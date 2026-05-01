По повод 150 години от Априлското въстание историкът проф. Веселин Методиев коментира в ефира на предаването „Твоят ден“, че събитието трябва да се разглежда като връх на дълъг процес на българската национална революция, започнала още в края на XVIII век с Паисий Хилендарски и продължила през църковните и просветни борби.

Според него XIX век в Европа е век на империи, в който националните движения постепенно оформят модерните държави. Априлското въстание, по думите му, е израз на стремежа на една общност да напусне имперската рамка и да изгради собствена държава.

Проф. Методиев подчерта, че подобни процеси не са изключение, а част от по-широка европейска тенденция, която стои в основата на съвременните национални държави. Той отбеляза, че паралелно с тях съществуват и империи, които не се разпадат, а се трансформират, запазвайки влиянието си в нови политически условия.

България отбелязва 150 години от Априлското въстание

Историкът направи паралел между ролята на международната подкрепа за българската кауза през XIX век и съвременните конфликти, като посочи значението на журналисти и международни наблюдатели тогава и в наши дни. По думите му развитието на медиите и информационната среда днес многократно усилва ефекта от подобни процеси.

Той акцентира и върху факта, че европейските държави са се развили като резултат от дълъг исторически процес на национално изграждане, който днес се проявява в различни форми на международен баланс и сътрудничество.

По отношение на съвременността проф. Методиев отбеляза, че идеите за свобода и гражданска активност остават живи, макар и в различен контекст. Той посочи, че новите поколения продължават да изразяват своята позиция по различни обществени въпроси, което според него е естествено продължение на демократичната култура.

Историкът подчерта, че свободата и националното самоопределение са трайно завоевание на европейската цивилизация, което не може да бъде върнато назад, въпреки периодични политически кризи и напрежения.

