Снимка: iStock/Видео "Ройтерс"
-
Засегнати са около 3 500 души
Италианските власти са евакуирали около 3500 души в областта Тоскана, докато се опитват да овладеят горски пожар. Той бушува в региона повече от 24 часа.
Над 800 хектара са опустошени от пожара в планините между историческите градове Лука и Пиза. „Засегнати са около 3 500 души. Вятърът тласна пламъците по-надолу по склона към селото Ашано”, се посочва в изявление на община Сан Джулиано Терме.
Три самолета за гасене и един хеликоптер се борят с горския пожар. На мястото има 19 пожарни автомобила, а армията и полицията оказват съдействие при евакуацията, посочват в изявлението. Две спортни зали в района, оборудвани за настаняване на евакуирани, са приютили около 107 души.
Три жертви и хиляди евакуирани заради наводнения в Русия (ВИДЕО)
Горските пожари са често явление в Италия, но обикновено през летните месеци, които тепърва предстоят, въпреки че сезонът започва по-рано поради повишаващите се температури.Редактор: Ивайла Маринова
