Най-малко трима души загинаха при наводнения, предизвикани от проливни дъждове в южната част на Русия, съобщи Министерството на извънредните ситуации. От ведомството уточниха, че 4 000 души са били евакуирани и спасителните операции продължават.

Споделени в социалните мрежи видеоклипове показват цели села под вода и наводнени пътища след интензивните валежи, които засегнаха през уикенда руската република Дагестан в Кавказ. Един от видеоклиповете показва срутването на част от многоетажна жилищна сграда в регионалния административен център Махачкала, разположен на брега на Каспийско море.

"За съжаление, двама души загинаха, сред които едно дете", когато водата заля магистрала, преобръщайки две коли, съобщи Министерството на извънредните ситуации. Още един човек е загинал при свлачище, посочи същият източник.

Някои пречиствателни станции за вода са били спрени поради прекъсвания на електрозахранването, посочиха местните власти. Спасителните екипи продължават работата си, но се очакват нови дъждове, заяви ведомството.

Подобни наводнения вече засегнаха Дагестан миналата седмица, причинявайки мащабни прекъсвания на електрозахранването и принуждавайки властите да обявят извънредно положение в региона.

